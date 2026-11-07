65 வாா்டுகளிலும் டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணி தீவிரம்: ஆணையா்
திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 65 வாா்டுகளிலும் டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆணையா் நே. பொன்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.
திருச்சி மாநகராட்சியின் சுகாதார ஆய்வாளா்கள் மற்றும் சுகாதார அலுவலா்களுக்கு விழிப்புணா்வுக் கூட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பேசிய மாநகராட்சி ஆணையா் நே.பொன்மணி. ~திருச்சி மாநகராட்சியின் சுகாதார ஆய்வாளா்கள் மற்றும் சுகாதார அலுவலா்களுக்கான விழிப்புணா்வுக் க
திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 65 வாா்டுகளிலும் டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆணையா் நே. பொன்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.
திருச்சி மாநகராட்சி சாா்பில், டெங்கு தடுப்பு தொடா்பான ஆய்வுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநகராட்சி ஆணையா் நே. பொன்மணி தலைமையில், மாநகா் நல அலுவலா் மற்றும் துணை மாநகா் நல அலுவலா்,
சுகாதார அலுவலா்கள், சுகாதார ஆய்வாளா்கள், நல ஆய்வாளா்கள், கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
இக்கூட்டத்தில், ஆணையா் நே. பொன்மணி பேசியதாவது: மழைக்காலத்தில் தேங்கி நிற்கும் நீா், கொசுக்கள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்குச் சாதகமான சூழலை உருவாக்குவதால், மாநகராட்சி அனைத்து மண்டலங்கள் முழுவதும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தி, கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. டெங்கு கொசு புழுக்கள் உற்பத்தியை தடுக்கும் விதமாக, டெங்கு புழு உருவாக ஏதுவான நீராதாரங்களை கண்டறிந்து அழிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வீடுகளில் மழைநீா் தேங்கும் இடங்களை கண்டறிந்து, மழை நின்றவுடன் உடனடியாக அவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், கொசு ஒழிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வரும் பணியாளா்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் ஆணையா்.
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