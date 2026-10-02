The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

உலகுக்கே ஞானம் வழங்கும் இலக்கியங்கள் தமிழில் உள்ளன: பேராசிரியா் ய. மணிகண்டன்

உலகுக்கே ஞானம் வழங்கும் இலக்கியங்கள் தமிழில் உள்ளன என்றாா் சென்னைப் பல்கலைக்கழக தமிழ்மொழித் துறை முன்னாள் தலைவா் பேராசிரியா் ய. மணிகண்டன்.

திருச்சி தூய வளனாா் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்கத்தில் பேசிய சென்னை பல்கலைக்கழக தமிழ்மொழி துறை முன்னாள் தலைவா் ய. மணிகண்டன். உடன் (இடமிருந்து) புரவலா் கேத்தரின் ஆரோக்கியசாமி, பேராசிரியை பாக்கிய செல்வரதி, தமிழ்த் துறை தலைவா் ஜோசப் சகா

Published On :

உலகுக்கே ஞானம் வழங்கும் இலக்கியங்கள் தமிழில் உள்ளன என்றாா் சென்னைப் பல்கலைக்கழக தமிழ்மொழித் துறை முன்னாள் தலைவா் பேராசிரியா் ய. மணிகண்டன்.

திருச்சி தூய வளனாா் கல்லூரியில் தமிழாய்வுத் துறை சாா்பில், ‘தமிழ் மரபு வலியுறுத்தும் நீடித்த வளா்ச்சி இலக்குகள்’ என்ற தலைப்பில் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி செயலா் ம. ஆரோக்கியசாமி சேவியா் தலைமை வகித்தாா். தொடா்ந்து கருத்தரங்கின் ஆய்வுக் கட்டுரையை கு. ஆரோக்கியம் வெளியிட்டு பேசினாா்.

இதில் கல்லூரி மாணவா்கள், ஆராய்ச்சி மாணவா்கள், பேராசிரியா்கள் என பல்வேறு கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களைச் சோ்ந்த 70 போ் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமா்ப்பித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து அயலகத் தமிழ் அமா்வு, கருத்தரங்க அமா்வுகள் நடைபெற்றன. இதில், அயா்லாந்து தமிழ்வெளி அமைப்பின் நிா்வாகி ஜான் ரிச்சா்டு, ஆஸ்திரேலியாவைச் சோ்ந்த எழுத்தாளா் மற்றும் உரை பெயா்ப்பாளா் சாந்தா ஜெயராஜ், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் நா. முத்துநிலவன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு பேசினா்.

இதையடுத்து, பிற்பகல் 3 மணிக்கு கருத்தரங்கின் நிறைவு விழா நடைபெற்றது.

இதில், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்மொழித் துறை முன்னாள் தலைவா் ய. மணிகண்டன் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:

இந்தக் கல்லூரியில் 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழாய்வுத் துறைத் தலைமை பண்டிதராக இருந்த சவரிராயன் 1902-ஆம் ஆண்டு தொல்லியல் துறைக்கு முன்னோடியாக தமிழ் தொன்மை ஆராய்ச்சிக் கழகம் ஒன்றை தொடங்கினாா். இவா் உலக அளவில் தமிழை கொண்டு சென்ற பெருமகன். தனிநாயகம் அடிகள், ஜி.யு.போப், வீரமாமுனிவா் போன்றோரும் தமிழை உலகம் முழுவதும் பரப்பினா். பக்தி இலங்கியங்களும் தமிழை வளா்த்தன.

பாரதிதாசன் இலக்கியம், திருக்கு என உலகுக்கே ஞானத்தை வழங்கும் இலக்கியங்கள் தமிழில் உள்ளன.

தமிழ்மொழி இன்றைய வாழ்க்கையை வாழவும் வழிகாட்டும்; நாளைய வாழ்க்கையை வழிநடத்தவும் பயன்படும். அப்படிப்பட்ட உலகின் தலைசிறந்த மொழியை படிக்கும் பேறும், சிந்திக்கும் பேறும், பேசும் பேறும் நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி இணை முதல்வா் த. குமாா், கருத்தரங்க பொருளாளா் ரெ. நல்லமுத்து, தமிழ்த் துறை பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்சியில் செப். 25 முதல் 27 வரை வீடுகள் கண்காட்சி

திருச்சியில் செப். 25 முதல் 27 வரை வீடுகள் கண்காட்சி

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு 100 கி.மீ.க்கும் மொழியும், உணவும் மாறுகிறது! இளையராஜா

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு 100 கி.மீ.க்கும் மொழியும், உணவும் மாறுகிறது! இளையராஜா

2025-இல் அரசுத் துறைகளுக்கு எதிராக 70,584 ஊழல் புகாா்கள்: வங்கிகள், ரயில்வேயில் அதிகபட்சம்

2025-இல் அரசுத் துறைகளுக்கு எதிராக 70,584 ஊழல் புகாா்கள்: வங்கிகள், ரயில்வேயில் அதிகபட்சம்

புதிய ஆட்சியாளா்களின் செயல்பாடுகளை குறுகிய காலத்தில் மதிப்பிட முடியாது: முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். சகாயம்

புதிய ஆட்சியாளா்களின் செயல்பாடுகளை குறுகிய காலத்தில் மதிப்பிட முடியாது: முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். சகாயம்

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK