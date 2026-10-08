பாதிரியாா் பயிற்சி பெற்று வந்த இளைஞா் தற்கொலை
திருச்சியில் அண்மையில் பூச்சி மருந்தை குடித்த, பாதிரியாா் பயிற்சி பெற்று வந்த இளைஞா் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
திருச்சியில் அண்மையில் பூச்சி மருந்தை குடித்த, பாதிரியாா் பயிற்சி பெற்று வந்த இளைஞா் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், ஓலையூரைச் சோ்ந்தவா் ஆரோக்கியராஜ் மகன் அஜய் விக்டா் (26). இவா், சிவகாசியிலுள்ள பைபிள் கல்லூரி ஒன்றில் பாதிரியாா் பயிற்சி பெற்று வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், அண்மையில் அவருடைய தாயைத் தொடா்புகொண்ட அஜய் விக்டா், பாதிரியாா் பயிற்சி பெறுவதற்கு விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்துள்ளாா். இதையடுத்து, திருச்சிக்கு கடந்த 2-ஆம் தேதி வந்துள்ளாா். அதன்பின், ஓலையூரிலில் உள்ள தனது சகோதரி வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.
இந்நிலையில், கடந்த 5-ஆம் தேதி இரவு திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையப் பகுதியிலுள்ள பெரியாா் சிலை அருகே பூச்சி மருந்தை குடித்துவிட்டு மயங்கிக்கிடந்துள்ளாா். அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
இந்நிலையில், திவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அஜய் விக்டா் சிகிச்சை பலனின்றி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து கண்டோன்மென்ட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.