நல்லாட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் இடைத்தோ்தல் வெற்றி
நல்லாட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் இடைத்தோ்தல் வெற்றி என்றாா் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லிக் கட்சியின் எம்எல்ஏவும், சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சருமான ஏ. எம். ஷாஜகான்.
அமைச்சர் ஷாஜகான் - கோப்புப் படம்
நல்லாட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் இடைத்தோ்தல் வெற்றி என்றாா் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லிக் கட்சியின் எம்எல்ஏவும், சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சருமான ஏ. எம். ஷாஜகான்.
இதுகுறித்து திருச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
முதல்வா் ஜோசப் விஜயின் நல்லாட்சிக்கு அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்கும் வகையில் மக்கள் இடைத்தோ்தலில் வெற்றியை தந்துள்ளனா். கடந்த தோ்தலில் இந்த 2 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருந்த நிலையில், தற்போது மிகப்பெரிய வாக்கு சதவீதத்தை பெற்று மக்கள் இந்த ஆட்சியின் பக்கம் இருக்கின்றனா் என்பதை இந்த முடிவு பறைசாற்றுகிறது. வாக்களித்த பெருமக்களுக்கு நன்றியையும், முதல்வருக்கு வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அரசு இயந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்ாக எடப்பாடி கே. பழனிசாமி கூறுவது புறந்தள்ளக்கூடியது. ஏற்கெனவே அதிமுக வென்ற தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தோ்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதால் அவா் அப்படி பேசியுள்ளாா். இது மதச்சாா்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியின் வெற்றி என்றாா் அவா்.
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