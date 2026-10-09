4 மாத நல்லாட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி: அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா்
தவெக அரசின் 4 மாத நல்லாட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி இது என்று சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாா் தெரிவித்தாா்.
நிா்மல் குமாா் - கோப்புப் படம்
தவெக அரசின் 4 மாத நல்லாட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி இது என்று சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாா் தெரிவித்தாா்.
தாராபுரம், மதுராந்தகம் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தல் வெற்றி குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் தவெக பெற்றுள்ள வெற்றி, தமிழக முதல்வா் விஜய்யின் 4 மாத கால சிறப்பான நல்லாட்சிக்கும், மக்கள் விரும்பிய மாற்றத்துக்கும் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும். எவ்வித பண பலமும் இன்றி, நோ்மையான முறையில் தோ்தலைச் சந்தித்து இந்த வெற்றியை தவெக பெற்றுள்ளது.
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுயநல அரசியல் காரணமாகதான் அந்தக் கட்சி 3-ஆவது இடத்துக்கு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. அதிமுகவை ஒரு ‘லெட்டா் பேட் கம்பெனி’ போல எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தி வருகிறாா். அவரது செயல்பாடுகள் பிடிக்காததாலும், திமுகவுடனான அவரது ரகசிய உறவு காரணமாகவும்தான் அந்தக் கட்சியின் மூத்த தலைவா்களும், எம்எல்ஏ-க்களும் விலகுகின்றனா். தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த முதல்வா் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறாா். விரைவில் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றாா்.
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