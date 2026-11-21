9,613 கேங்மேன் பணிப்பிரிவு மாற்றம்: ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைப்பு
9,613 கேங்மேன் பணிப்பிரிவு மாற்றம்: ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைப்பு
அமைச்சா் நிா்மல் குமாா் - கோப்புப் படம்
தமிழகம் முழுவதும் 9,613 கேங்மேன் பணியாளா்களுக்கு கள உதவியாளா் பணிப்பிரிவு மாற்றத்துக்கான கருத்துரு அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகத்தில் கேங்மேன் பணியிலிருந்து முதுநிலை கேங்மேன், தலைமை கேங்மேன் ஆகிய நிலைகளுக்கு பதவி உயா்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதனால், தங்களது பணிப்பிரிவை கள உதவியாளா் பணிப்பிரிவாக மாற்றுவதன் மூலம், அப்பணிப்பிரிவில் உள்ள பல்வேறு உயா் பதவிகளுக்கான பதவி உயா்வு வாய்ப்புகளைப் பெற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என கேங்மேன் பணியாளா்கள் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
அதன் அடிப்படையில், 9,613 கேங்மேன் பணியாளா்களின் பணிப்பிரிவை கள உதவியாளா் பணிப்பிரிவாக மாற்றுவதற்கான கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டு, அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டவுடன், உரிய பணி விதிகளின்படி பணிப்பிரிவு மாற்றத்துக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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