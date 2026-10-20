சேவை குறைபாடு: காப்பீட்டு நிறுவனம் ரூ. 3.07 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
சேவை குறைபாடு செய்த காப்பீட்டு நிறுவனமானது, ரூ. 3.07 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சேவை குறைபாடு செய்த காப்பீட்டு நிறுவனமானது, ரூ. 3.07 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்சி புத்தூரைச் சோ்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு உதவி வழக்குரைஞா் ஏ. கிளாரன்ஸ் செல்வராஜ் (70) என்பவா், ஓய்வூதியதாரா்கள் மற்றும் ஓய்வூதியா்களின் குடும்பத்துக்காக தமிழக அரசு, யுனைடெட் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்தி வரும் புதிய சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு பெற்றுள்ளாா்.
இந்நிலையில், கிளாரன்ஸ் செல்வராஜின் மனைவி ஐரிஸ் புற்றுநோய்க்காக கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டில் திருச்சியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றாா். சிகிச்சைக்கான கட்டணம் ரூ. 3,11,497-க்கு விண்ணப்பித்தபோது, காப்பீட்டு நிறுவனத்தினா் ரூ. 53,508 மட்டுமே அங்கீகரித்தனா். மீதமுள்ள ரூ. 2.50 லட்சத்தை மனுதாரரே செலுத்தினாா். தொடா் சிகிச்சைகளுக்குச் சென்றபோதிலும், காப்பீட்டு கோரிக்கைகள் பகுதியளவே அங்கீகரிக்கப்பட்டன.
இதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான கிளாரன்ஸ் செல்வராஜ் உரிய நிவாரணம் கோரி 12.03.2026 அன்று திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஏ. ராஜேந்திரன் ஆஜராகி வாதிட்டாா்.
மனுவை விசாரித்த திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தின் தலைவா் டி. சேகா், உறுப்பினா் ஜெ.எஸ். செந்தில்குமாா் ஆகியோா் யுனைடெட் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனமானது மனுதாரரின் மருத்துவ காப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 2,57,989-ஐ வழங்க வேண்டும். சேவை குறைபாட்டால் ஏற்பட்ட மனவேதனைக்கு இழப்பீடாக ரூ. 50 ஆயிரமும், வழக்குச் செலவுத் தொகையாக ரூ. 10 ஆயிரமும் 45 நாள்களுக்குள் 9 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க வேண்டுமென அண்மையில் உத்தரவு பிறப்பித்தனா்.
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