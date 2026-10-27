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மணப்பாறை அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட 2 ராக்கெட் லாஞ்சா்கள் அழிப்பு

மணப்பாறையை அடுத்த காப்புக்காடு வனப்பகுதியில் கடந்தாண்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட வெடிக்காத 2 ராக்கெட் லாஞ்சா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பாதுகாப்பாக வெடித்து அழிக்கப்பட்டன.

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திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த காப்புக்காடு வனப்பகுதியில் கடந்தாண்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட வெடிக்காத 2 ராக்கெட் லாஞ்சா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பாதுகாப்பாக வெடித்து அழிக்கப்பட்டன.

மணப்பாறையை அடுத்த வீரமலையின் கிழக்கு நாகனூா் காப்புக் காடு பகுதியில், ராணுவ பயிற்சியின்போது ஏவப்பட்டு வெடிக்காத நிலையில் கிடந்த 2 ராக்கெட் லாஞ்சா்கள் கிடந்தது 2025, டிசம்பா் 27-ஆம் தேதி தெரியவந்தது.

வனத்துறையினா் ஆய்வு செய்தபோது, மரம் ஒன்றின் அடிப்பகுதியில் பாதி புதைந்த நிலையில் 81எம்.எம். மொா்டாா் ரக ராக்கெட் லாஞ்சா் ஒன்று இருந்துள்ளது. மேலும், அப்பகுதியிலிருந்து சுமாா் ஒன்றரை கிமீ தொலைவில் தென்பகுதியில் அதே ரக மற்றொரு ராக்கெட் லாஞ்சரும் கிடந்துள்ளது. அவை இரண்டும் மிஸ்ஃபையா் எனக் கூறப்படும் தவறான சுடுதலில் தவறிய சுமாா் தலா 3 கிலோ எடைக்கொண்ட வெடிக்காத ராக்கெட் லாஞ்சா்கள் என்பது தெரியவந்தது.

இதுதொடா்பாக, வையம்பட்டி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனா். திருச்சியிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு குழுவினா், வனப்பகுதியில் இருந்த 2 வெடிக்காத ராக்கெட் லாஞ்சா்களையும் கைப்பற்றி அதே வனப்பகுதி தென்புறத்தில் இரவோடு இரவாக குழி தோண்டி அதில் பாதுகாப்பான முறையில் புதைத்தனா்.

அழிப்பு: இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்ரீரங்கம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் தமிழ்மணி, காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் நிஷாந்தினி, வையம்பட்டி ஆய்வாளா் ஜெயசித்ரா, வனச்சரகா் மகேஸ்வரன், தீயணைப்புத் துறை நிலைய அலுவலா் ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் முன்னிலையில், சென்னையிலிருந்து வந்திருந்த 4 போ் கொண்ட வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு குழுவினா் ராக்கெட் லாஞ்சா்களை பாதுகாப்பான முறையில் துறை நடவடிக்கையின் மூலம் வெடித்து அழித்தனா்.

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