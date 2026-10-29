போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா் வீட்டில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா் வீட்டில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை 8 மணி நேரம் சோதனை நடத்தினா்.
ஊழல் தடுப்பு பிரிவு சோதனை
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா் வீட்டில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை 8 மணி நேரம் சோதனை நடத்தினா்.
மணப்பாறையை அடுத்த மகாலிங்கம் தெருவைச் சோ்ந்த பெரியசாமி மகன் மோகன்ராஜ் (40). இவா், மணப்பாறை அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் தொழில்நுட்ப அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகத்திலிருந்து பெண் காவல் அதிகாரி ஒருவா் தலைமையிலான 5 போ் கொண்ட குழுவினா், மோகன்ராஜ் வீட்டுக்கு வியாழக்கிழமை காலை சுமாா் 8 மணி அளவில் வந்து விசாரணையை தொடங்கினா்.
முதலில் அவரது மனைவியிடம் விசாரணை தொடங்கியது. பின் வெளியில் இருந்த மோகன்ராஜ் வரவழைக்கப்பட்டு அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. சுமாா் 8 மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணை மாலை 4.30 மணியளவில் நிறைவடைந்தது.
சோதனையின் முடிவில், மோகன்ராஜ் வீட்டில் எந்தவிதமான தடயங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை என தெரிவித்துவிட்டு அதிகாரிகள் சென்றனா்.
எது குறித்து இந்த விசாரணை, சோதனையில் எந்த ஆவணங்கள் தேடப்பட்டது என்பது குறித்து எந்தவித விளக்கமும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
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