நகா் ஊரமைப்பு அலுலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை: ரூ.1.49 லட்சம் சிக்கியது
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள நகா் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் சோதனையில் ஈடுபட்ட ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள நகா் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் சோதனையில் ஈடுபட்ட ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் 7-ஆவது தளத்தில் இயங்கி வரும் நகா் ஊரமைப்பு அலுலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய சோதனையில் யு.பி.ஐ.பரிவா்த்தனை மூலம் ரூ.1.49 லட்சம் பணம் பறிமாற்றம் செய்ததை கண்டு பிடித்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு டிஎஸ்பி நாகராஜனுக்கு கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் பேரில் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் 7-ஆவது தளத்தில் உள்ள மாவட்ட நகா் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் போலீஸாா் திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில் யு.பி.ஐ. பரிவா்த்தனை மூலம் கணக்கில் வராத ரூ.1.49 லட்சம் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். இதுகுறித்து ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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