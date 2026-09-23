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விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு அலுவலகங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

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விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு அலுவலகங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா். இதில், கணக்கில் வராத பணம் மற்றும் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாருக்கு புகாா்கள் வந்தன. இதையடுத்து ஆய்வாளா் சக்கரபாணி தலைமையிலான ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்குச் சென்று சோதனையில் ஈடுட்டனா். அப்போது அலுவலக கதவுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன. அங்கிருந்தவா்கள் அனைவரும் ஆங்காங்கே அமர வைக்கப்பட்டனா். அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. பிற்பகல் 3 மணி முதல் இரவு வரை நீடித்த இந்த சோதனையில் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பணியிலிருந்த முக்கிய கோப்புகள், ஒருசில அலுவலா்களிடமிருந்த கணக்கில் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

உளுந்தூா்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில்... கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு டிஎஸ்பி சத்தியராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இந்த சோதனையின்போது அலுவலகத்தின் பிரதான கதவுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன. போலீஸாா் ஒவ்வொரு பிரிவாக சென்று சோதனை நடத்தினா். இந்த சோதனையானது இரவு வரையில் நீடித்தது.

பண்ருட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில்... பண்ருட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில், கடலூா் மாவட்ட ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் அன்பழகன் தலைமையிலான குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சுமாா் 3.30 மணிக்கு சோதனையொ தொடங்கினா். இரவு 8 மணி வரையில் நடைபெற்ற சோதனையின் முடிவில் ரொக்கம் ரூ.4,600 மற்றும் ஜீபே மூலம் ரூ.6,84,221 என மொத்தம் ரூ.6,88,821-ஐ கைப்பற்றி, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திருவத்திபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில்... திருவண்ணாமலை மாவட்டம், திருவத்திபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் அருண் பிரசாத் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். சோதனையின் முடிவில் இணையவழியில் பரிவா்த்தனை செய்யப்பட்ட கணக்கில் வராத ரூ.1.90 லட்சத்தையும், முக்கிய ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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