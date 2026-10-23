பாலக்கோடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை: கணக்கில் வராத ரூ. 59 ஆயிரம் பறிமுதல்
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 59,000 ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனா்
மாதிரிப் படம்
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 59,000 ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், ரூ.1.34 லட்சம் பணமில்லாப் பரிவா்த்தனை குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி நிா்வாக அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை திடீா் சோதனை நடத்தினா். அதன் ஒரு பகுதியாக, தருமபுரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜெயகுமாா் தலைமையில், ஆய்வாளா் பெருமாள் உள்ளிட்ட போலீஸாா் பாலக்கோடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் மாலை 4 மணிக்கு சோதனையைத் தொடங்கினா்.
சோதனையின்போது, பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் வெளியே செல்லாத வகையில் அலுவலகக் கதவுகள் மூடப்பட்டன. தொடா்ந்து, நான்கு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக சோதனை நடைபெற்றது.
இதில், கணக்கில் வராத ரூ.59,000 ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும், ரூ. 1.34 லட்சம் பணமில்லாப் பரிவா்த்தனை நடைபெற்றிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா். இதுதொடா்பான விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சேகரித்துள்ள போலீஸாா், விசாரணைக்குப் பிறகு தொடா் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தனா்.
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