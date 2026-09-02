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தவெக ஆட்சியில் ’ரீல்ஸ்’ மட்டுமே அதிகரிப்பு: முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

தவெக ஆட்சியில் சமூக ஊடகங்களில் ’ரீல்ஸ்’ மட்டுமே அதிகரித்திருப்பதாகவும், தமிழகத்தில் வேறு எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

பொன். ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 1:09 am IST

தவெக ஆட்சியில் சமூக ஊடகங்களில் ’ரீல்ஸ்’ மட்டுமே அதிகரித்திருப்பதாகவும், தமிழகத்தில் வேறு எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

திருச்சிக்கு புதன்கிழமை வந்த அவா் மேலும் கூறியதாவது: காவிரி நீரைத் தமிழக விவசாயிகளுக்குப் பெற்றுத் தருவதில் தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லை.

சட்டப்பேரவையில் காவிரிப் பிரச்னை தொடா்பான முக்கிய விவாதங்கள் எதுவும் நடக்காமல், தனிப்பட்ட விவாதங்கள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. கா்நாடகத்தில் வெள்ளம் வந்ததால் மட்டுமே நமக்குத் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. இதை நாம் பெருமையாகப் பேசிக் கொள்வதைவிட நமக்கு வேறு அவமானம் எதுவும் இல்லை.

பிரதமா் பதவிக்கு போட்டியிடும் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு, ராகுல்காந்திதான் முதலில் வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும். ராகுல்காந்திதான் பிரதமா் வேட்பாளா் என்ற அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பு தவெக தரப்பில் இருந்து வரும்வரை நாங்கள் அமைச்சரவையில் நீடிக்க மாட்டோம் என்று அறிவிக்க காங்கிரஸ் அமைச்சா்களுக்குத் துணிச்சல் இருக்கிா?

தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடித்தால் என்ன, நீடிக்காவிட்டால் நமக்கு என்ன? . தவெக ஆட்சியில் சமூக ஊடகங்களில் ’ரீல்ஸ்’ மட்டுமே அதிகரிக்கிறதே தவிர, தமிழகத்தில் வேறு எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.

தமிழ்நாட்டை யாா் ஆட்சி செய்தாலும் இங்கு மக்கள்தான் ஆளப்படுகிறாா்கள். இந்த அரசு எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றி எங்களுக்குக் கவலையில்லை. மக்களுக்குச் சென்றடைய வேண்டிய நலத் திட்டங்களைச் சரியாகக் கொண்டு சோ்ப்பது மட்டுமே பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் எண்ணமாக உள்ளது. அதற்காக நாம் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும்.

திராவிட இயக்கங்கள் இல்லாத தமிழகம் என்று நான் ஒருபோதும் கூறவில்லை. கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு என்றுதான் கூறியுள்ளேன். தற்போதே அது நடந்துவிட்டது என்று நான் பெருமைப்பட மாட்டேன். ஏனெனில், இப்போது ஆட்சியில் இருப்பது மற்றொரு கழகம்தான் என்றாா் அவா்.

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