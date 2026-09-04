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மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: தலைமை ஆசிரியா் கைது

திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் அருகே பள்ளிவிடை பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமை ஆசிரியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 1:27 am IST

திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் அருகே பள்ளிவிடை பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமை ஆசிரியரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பள்ளிவிடை பகுதியில் செயல்படும் அரசு உதவிபெறும் உயா்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் ஜெயராஜ். இவா் பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகள் சிலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் பெற்றோரிடம் தெரிவிக்கவே, வியாழக்கிழமை பெற்றோா் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் பள்ளியை முற்றுகையிட்டனா். இதையடுத்து, தலைமை ஆசிரியா் ஜெயராஜ் தப்பியோடினாா்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். மேலும், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் உஷா, மாவட்ட கல்வி அலுவலா் கணேசன் மற்றும் போலீஸாா், பள்ளிக்கு சென்று மாணவிகளிடம் விசாரணை நடத்தினா்.

புகாரின்பேரில் லால்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் அஜிம், போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து தலைமை ஆசிரியா் ஜெயராஜை கைது செய்தாா். தொடா்ந்து அவா் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

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