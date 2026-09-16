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தமிழகத்தில் 1. 44 லட்சம் மனைகளுக்கு கிரையப் பத்திரம் வழங்கும் பணி தொடக்கம்

தமிழகத்தில் 1.44 லட்சம் மனைகளுக்கு கிரையப் பத்திரம் வழங்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவா் கு.ப. கிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

கு.ப. கிருஷ்ணன்

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தமிழகத்தில் 1.44 லட்சம் மனைகளுக்கு கிரையப் பத்திரம் வழங்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவா் கு.ப. கிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

திருச்சி வயலூா் சாலையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் வீடில்லாதவா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, குறைந்தபட்ச தொகை செலுத்தப்பட்ட 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 308 மனைகளுக்கு கிரையப் பத்திரம் வழங்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் 52 ஆயிரத்து 968 மனைகளுக்கும், 9 மாவட்டங்களில் 17 ஆயிரத்து 569 மனைகளுக்கும், திருச்சி மாநகரில் 4,201 மனைகளுக்கும் கிரையப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.

இதன் மூலம் பயனாளிகள் தங்களது வாழ்விடத்திற்கான உரிமையைப் பெற்று, வீடுகள் கட்ட சட்டப்பூா்வ உரிமைகளையும் பெற முடியும். பயனாளிகள் தாங்கள் செலுத்த வேண்டிய பங்குத் தொகையை விரைவாக செலுத்தி கிரையப் பத்திரங்களைப் பெறலாம்.

ஜாதிப் பெயா்களில் தெருக்கள் இருக்கக் கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. எனவே, அவை நீக்கப்பட்டு புதிய பெயா்கள் சூட்டப்படும்.

தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது அவசியமானது. அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. திருச்சியில் தலைமைச் செயலகம் என்ற மதிமுக எம்.பி. துரை வைகோவின் கோரிக்கையை நான் தனிப்பட்ட முறையில் வரவேற்கிறேன்.

கண்ணியமுற்ற முறையில் பேசுவதிலிருந்து திமுக திருந்தவில்லை. முதல்வரின் லண்டன் பயணம் குறித்து அவதூறாகப் பேசுபவா்களைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. முதல்வா் முதலீடுகளை ஈா்த்து, தமிழகத்தை வளப்படுத்தவே சென்றுள்ளாா்.

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவது அவா்களது விருப்பம். தவெகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் நிலையில், நாங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்றாா் கு.ப. கிருஷ்ணன்.

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