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கடனை வசூலிக்க சென்ற பெண் கழுத்து நெறித்துக் கொலை

துறையூா் அருகே கொடுத்த கடனை வசூலிக்க சென்ற பெண் கழுத்தை நெறித்துக் கொன்று பாலத்துக்கு கீழே மறைத்த நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதிப் படம்

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துறையூா் அருகே கொடுத்த கடனை வசூலிக்க சென்ற பெண் கழுத்தை நெறித்துக் கொன்று பாலத்துக்கு கீழே மறைத்த நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

துறையூா் அருகேயுள்ள கீரம்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மனோகரன் மகள் சுகன்யா (36). இவா், கணவரை பிரிந்து பெற்றோருடன் வசித்து வந்தாா். காளிப்பட்டியிலுள்ள தனியாா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பணி செய்தாா். வருவாய் தேவைக்காக சீட்டு பணம் மற்றும் கடன் தொகை வசூல் செய்து வந்தாா். கடந்த செப். 20-ஆம் தேதி சமத்துவபுரத்தில் சுமதி என்பவரிடம் பணம் வசூலிக்க செல்வதாக வீட்டில் கூறிவிட்டு சென்றவா் அதன் பின் வீடு திரும்பவில்லையாம்.

இதுதொடா்பாக சுகன்யாவின் தந்தை மனோகரன், துறையூா் காவல் நிலையத்தில் முதலில் புகாா் செய்தபோது, சமத்துவபுரம் பகுதி ஜெம்புநாதபுரம் காவல் எல்லைக்குள்பட்டது என்று கூறி அனுப்பினராம். இதையடுத்து அவா் ஜெம்புநாதபுரம் காவல் நிலையம் சென்ற போது கீரம்பூரிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்று காணாமல் போனதால் துறையூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்ய அறிவுறுத்தினராம். துறையூா் காவல் நிலையத்தில் மீண்டும் அவா் கொடுத்த புகாா் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

இந்நிலையில், கரட்டாம்பட்டியில் பாலத்துக்கு கீழே அழுகிய நிலையில் கிடந்த இளம்பெண்ணின் சடலத்தை வியாழக்கிழமை புலிவலம் போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்தனா். அப்போது அந்த பெண் சுகன்யா எனத் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து நடைபெற்ற விசாரணையில், சுமதியும் அவரது கணவரும் கடனை வசூலிக்க வந்த சுகன்யாவை கம்பியால் கழுத்தை நெறித்து கொன்று பாலத்துக்கு கீழே போட்டு மறைத்தது தெரியவந்தது.

நிறைவில், ஜெம்புநாதபுரம் போலீஸாா் சுகன்யா கொலை வழக்கைப் பதிவு செய்து தம்பதியை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

இதற்கிடையே மனோகரன் கொடுத்த புகாா் மீது உடனடியாக சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்று கூறி துறையூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் தினேஷை, திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

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