சிறுமிக்குப் பாலியல் வன்கொடுமை: லாரி ஓட்டுநருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை
திருச்சி அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த லாரி ஓட்டுநருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருச்சி மாவட்ட நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
திருச்சி அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த லாரி ஓட்டுநருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருச்சி மாவட்ட நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
திருச்சி மாவட்டம், தா. பேட்டை காவல் நிலையத்துக்குட்பட்ட பகுதியைச் சோ்ந்த 16 வயதுச் சிறுமி, கடந்த 15.09.2021 அன்று அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த அரியலூா் மாவட்டம் செந்துறை வட்டம் சொக்கநாதபுரம் மேற்குத் தெருவை சோ்ந்த லாரி ஓட்டுநரான தி. கரும்பாயிரம்(39) என்பவா் அவரைக் கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின்பேரில் தா.பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கரும்பாயிரத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
திருச்சி மாவட்ட மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற வழக்கை புதன்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி சண்முகப்பிரியா கரும்பாயிரத்துக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 6,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
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