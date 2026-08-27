கள்ளச்சாராயம், போதைப் பொருள்கள் குறித்து தகவல் அளித்தால் சன்மானம்: வேலூா் எஸ்.பி. தகவல்
கள்ளச்சாராயம் மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்கள் குறித்து காவல் துறைக்குத் தகவல் அளிக்கும் பொதுமக்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று வேலூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் தெரிவித்துள்ளாா்.
வெற்றி பெற்ற பெண்களுக்கு பரிசு வழங்கிய வேலூா் எஸ்.பி. என்.யு.சிவராமன் .
கள்ளச்சாராயம் மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்கள் குறித்து காவல் துறைக்குத் தகவல் அளிக்கும் பொதுமக்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று வேலூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் தெரிவித்துள்ளாா்.
ஒடுகத்தூரில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் கள்ளச்சாராய ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த முகாமுக்கு அணைக்கட்டு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் நந்தகுமாா், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு (பொறுப்பு) டிஎஸ்பி ரவீந்திரநாத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வேலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் தலைமை வகித்து பேசியது: கள்ளச்சாராயத்தில் சோ்க்கப்படும் கொடிய வேதிப்பொருள்களால் பாா்வை இழப்பு, கல்லீரல் செயலிழப்பு, உடனடி உயிரிழப்பு போன்ற பேராபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.
கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சுவது, கடத்துவது மற்றும் விற்பனை செய்வது ஆகியவை சட்டப்படி கடும் குற்றமாகும். இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவோா் மீது பிணையில் வர முடியாத அளவுக்கு கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுவதுடன், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் விற்பனையோ அல்லது கள்ளச்சாராயத் தயாரிப்போ நடைபெற்றால் உடனடியாகக் காவல் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
தகவல் அளிப்பவா்களின் ரகசியம் முற்றிலும் காக்கப்படும். மேலும், அவா்கள் அளிக்கும் தகவலின் முக்கியத்துவத்திற்கு ஏற்ப சன்மானமும் வழங்கப்படும். கள்ளச்சாராய விற்பனையைக் கைவிட்டு, திருந்தி வாழ நினைப்பவா்களுக்கு சிறு, குறு தொழில்கள் செய்து பிழைக்க உரிய வழிவகை செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
இம்முகாமில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவா்களுக்கான பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை, ஓவியப் போட்டிகளும், விழிப்புணா்வு நாடகங்களும் அரங்கேற்றப்பட்டன. தெருக்கூத்துக் கலைஞா்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியும், மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினருக்கான கோலம், இசை நாற்காலி உள்ளிட்ட போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன.
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கும், பெண்களுக்கும் சிறப்புப் பரிசுகளும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. மேலும், கடந்த காலங்களில் கள்ளச்சாராயத் தொழிலில் ஈடுபட்டு, தற்போது அதனை முழுமையாகக் கைவிட்டுத் திருந்தி வாழ்வோருக்கு சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கப்பட்டது.
இதில், வேப்பங்குப்பம் காவல் ஆய்வாளா் சுப்பிரமணி, மத்திய நுண்ணறிவுப் பிரிவு ஆய்வாளா் சுபா, மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு ஆய்வாளா்கள் சசிகுமாா், தமிழரசி மற்றும் மாணவ, மாணவிகள், மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் என 200-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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