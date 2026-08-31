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வேலூா் கோட்டை அகழியில் தவறி விழுந்தவா் உயிருடன் மீட்பு

வேலூா் கோட்டை அகழியில் நடைப்பயிற்சியின்போது தவறி விழுந்த நபரை தீயணைப்புத் துறையினா் உயிருடன் மீட்டனா்.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:03 am IST

வேலூா் கோட்டை அகழியில் நடைப்பயிற்சியின்போது தவறி விழுந்த நபரை தீயணைப்புத் துறையினா் உயிருடன் மீட்டனா்.

வேலூா் கொணவட்டம் மதினா நகரைச் சோ்ந்தவா் பாபு (58). இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலூா் கோட்டைப் பகுதியில் வழக்கம் போல நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக கால் தவறி கோட்டை அகழிக்குள் விழுந்து தண்ணீரில் மூழ்கி தத்தளித்துள்ளாா்.

இதனைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்த அவ்வழியே சென்ற பொதுமக்களும், நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டவா்களும் வேலூா் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவித்தனா்.

அதன்பேரில், வேலூா் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் காரல் மாா்க்ஸ் தலைமையிலான வீரா்கள் விரைந்து வந்து, கயிறு கட்டி உள்ளே இறங்கினா். பாபுவை நீண்ட நேரம் போராடி பத்திரமாக மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனா். தொடா்ந்து, மீட்கப்பட்ட பாபுவை வேலூா் வடக்குக் காவல் நிலையப் போலீஸாரிடம் தீயணைப்புத் துறையினா் ஒப்படைத்தனா். இச் சம்பவத்தால் வேலூா் கோட்டைப் பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

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