இன்றைய மின்தடை

போ்ணாம்பட்டு, பரவக்கல்
நாள்: 4.7.2026 (சனிக்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: போ்ணாம்பட்டு நகரம், பாலூா், ஓம்குப்பம், கொத்தூா், குண்டலப்பள்ளி, சாத்கா், ஏரிகுத்தி, எருக்கம்பட்டு, பத்தரப்பல்லி, பல்லாலகுப்பம், சின்னவரிகம், துத்திப்பட்டு, பெரியவரிகம், உமராபாத், மிட்டாளம், நரியம்பட்டு, அழிஞ்சிகுப்பம், சாத்தம்பாக்கம், ராஜக்கல், பரவக்கல், காா்கூா், பனந்தோப்பு, மீனூா், குளிதிகை, செண்டத்தூா், புதூா், எா்த்தாங்கல், நலங்காநல்லூா், மொரசப்பல்லி, டி.டி.மோட்டூா், பெரும்பாடி, உப்பரப்பல்லி, தட்டப்பாறை, மூங்கப்பட்டு, ஜிட்டப்பள்ளி, மீனூா், கொட்டாரமடுகு, மோா்தானா, தானாங்குட்டை, சின்னலப்பல்லி.
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