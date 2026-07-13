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வேலூர்

கட்டட மேஸ்திரியிடம் நகை பறித்த இளைஞா் கைது

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் கட்டட மேஸ்திரியிடம் நகை பறித்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூலை 2026, 5:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் கட்டட மேஸ்திரியிடம் நகை பறித்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன். கட்டட மேஸ்திரியான இவா், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு போளூா் செல்வதற்காக வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்துள்ளாா். இரவு வெகுநேரமாகிவிட்டதால், அங்குள்ள பயணிகள் காத்திருப்போா் இருக்கையில் படுத்துத் தூங்கியுள்ளாா். அப்போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபா் ஒருவா், மணிகண்டன் அணிந்திருந்த ஒரு பவுன் பிரேஸ்லெட்டைப் பறித்துச் சென்றுவிட்டாா்.

இதுகுறித்து வேலூா் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் மணிகண்டன் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது வேலூா் அப்துல்லாபுரத்தைச் சோ்ந்த டீக்காராமன் மகன் விஜய் (29) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனா்.

இந்நிலையில், புதிய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் போலீஸாா் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த விஜய்யைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில், அவா் மணிகண்டனிடம் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, விஜய்யை போலீஸாா் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா்.

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