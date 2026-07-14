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வேலூர்

மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

குடியாத்தம் அருகே வீட்டு மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த கல்லூரிமாணவா் உயிரிழந்தாா்.

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விஜய் ஆனந்த்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் அருகே வீட்டு மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த கல்லூரிமாணவா் உயிரிழந்தாா்.

குடியாத்தம், கொண்டசமுத்திரம் அம்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்த ஜோதிபிரகாஷ் என்பவரின் மகன் விஜய் ஆனந்த்(22) . இவா் காட்பாடியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு சோ்ந்துள்ளாா். திங்கள்கிழமை காலை வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்த விஜய் ஆனந்த் பலத்த காயமடைந்தாா்.

உறவினா்கள் அவரை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் விஜய் ஆனந்த் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக கூறினாா். இதுகுறித்து நகர போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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