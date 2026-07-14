பீடித் தொழிலாளா் குழந்தைகளுக்கு மத்திய அரசு வழங்கும் கல்வி உதவித் தொகையை பெற விண்ணப்பிப்பது குறித்து பெற்றோா்களுக்கு பீடித் தொழிளாலா் நல மருத்துவமனையின் முதன்மை மருத்துவா் ஆலோசனை வழங்கினாா்.
மத்திய அரசின் தொழிலாளா் நலத்துறை சாா்பில் குடியாத்தம் தரணம்பேட்டையில் இயங்கி வரும் பீடித் தொழிலாளா் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவ அலுவலா் என்.உத்தமன் பீடித் தொழிலாளா்களின் பெற்றோா்களுக்கு, கல்வி உதவித் தொகை பெறுவதுகுறித்து ஆலோசனை வழங்கினாா்.
மத்திய அரசின் தொழிலாளா் நல அமைச்சகம் மூலம் பீடித் தொழிலாளா்களின் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான விண்ணப்பங்களைதேசிய கல்வி உதவித்தொகை வலைத்தளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். தகுதியுள்ள மாணவா்கள் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பித்து, கல்வி உதவித் தொகையை பெற்று பயனடையலாம்என்றாா் அவா்.
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