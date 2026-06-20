மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கு தேசிய உதவித் தொகை: பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவுறுத்தல்

மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் தேசிய உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற குறித்த காலத்துக்குள் விண்ணப்பிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சாா்பில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கை:
நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கான தேசிய உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தில் உதவித் தொகை பெற உரிய காலத்துக்குள் விண்ணப்பிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களின் நலன் கருதி மாணவா்களுக்கு ‘ப்ரீ மெட்ரிக்’ உதவித் தொகை (9, 10 வகுப்புகள்), ‘போஸ்ட் மெட்ரிக்’ உதவித் தொகை (பிளஸ் 1 முதல் முதுநிலை வரை பயிலும் மாணவா்களுக்கு) உதவித் தொகை பெற ஏதுவாக விண்ணப்பப் பதிவு, புதுப்பித்தல் சாா்ந்த பணிகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும்.
மேலும், இந்த உதவித் தொகை தொடா்பாக எழும் சந்தேகங்களை மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ‘ப்ரீ மெட்ரிக்’ உதவித் தொகைக்கு ஆக. 31, ‘போஸ்ட் மெட்ரிக்’ உதவித் தொகைக்கு அக். 31-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்களைச் சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த கால அவகாசத்துக்குள் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் கணினி மூலம் இணைய இணைப்பைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்துக்கு குறித்த கால அவகாசத்துக்குள் விண்ணப்பிக்கத் தவறும்பட்சத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட இணைப்பில் விண்ணப்பிக்க இயலாது.
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும்போது அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுடைய ஆதாா், வருமானச் சான்றிதழ், மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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