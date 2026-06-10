அரசியல் கருத்தில் மாறுபட்டிருந்தாலும் கல்விக்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ஏ.ராஜ்மோகன் தெரிவித்தாா்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு ஊக்கத் தொகை, முழுத் தோ்ச்சியடைந்த பள்ளிகள், அதிக தோ்ச்சிக்கு காரணமான 24 தலைமை ஆசிரியா்களுக்கு ஊக்கத் தொகை, மற்றும் பாராட்டு விழா ரிப்பன் கட்டட வளாகம் அம்மா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா தலைமை வகித்தாா். துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ஏ.ராஜ்மோகன் பேசியதாவது: மாணவா்களுக்கு நல்ல நண்பா்களாகத் திகழ்பவா்கள் ஆசிரியா்கள்தான். கல்விதான் நம்மை உயா்த்தும் என்பதை மாணவா்கள்உணரவேண்டும். ஆசிரியா்களும் மாணவா்களின் திறமை அறிந்து அவா்களை ஊக்கப்படுத்துவது அவசியம். நன்றாகப் படிப்பவா்களை மட்டுமன்றி, மெல்லக் கற்கும் மாணவா்களையும் ஊக்கப்படுத்தி முன்னேற்ற வேண்டும்.
அரசியல் மாற்றுக் கருத்து உடையவா்களாக இருந்தாலும் கல்விக்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி கல்விக் குழுத் தலைவா் தா.விஸ்வநாதன், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா். மாநகராட்சி இணை ஆணையா் (கல்வி) க.கற்பகம் நன்றி கூறினாா்.
அமைச்சரின் பேச்சு: முன்னதாக, நிகழ்ச்சிக்கு பிற்பகல் 2 மணிக்கு வந்த மேயா், துணை மேயா் ஆகியோா் மேடை முன் வரிசையில் அமா்ந்திருந்தனா். பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு வந்த பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ஏ.ராஜ்மோகன் அவா்களிடம் வந்து வணக்கம் வைத்து மேடைக்கு அவா்களையும் அழைத்துச் சென்றாா். நிகழ்வில் மேயா், துணை மேயா், கல்வி நிலைக் குழுத் தலைவா் ஆகியோா் மாநகராட்சி பள்ளிக் கல்வி முன்னேற்றத்துக்கு முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் திட்டங்களும், திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களுமே காரணம் எனப் பேசினா்.
துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா் மாநகராட்சிப் பள்ளியில் 1,372 ஆசிரியா் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி அவற்றை நிரப்புமாறும், மாணவா் சோ்க்கை குறைந்துள்ளதாகவும் கூறினாா்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் முன்னிலையில் மேயா், துணை மேயா் உள்ளிட்டோா் திமுக அரசை புகழ்ந்தும், தற்போது மாணவா் சோ்க்கை குறைந்திருப்பதாகவும் பேசியது அதிகாரிகள் மத்தியில் சிறிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஆனால், அமைச்சா் பேசும்போது திமுகவினரின் அரசியல் பேச்சுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையிலோ, தவெக அரசை புகழ்ந்தோ பேசாமல், ஆசிரியா், மாணவா் நிலை குறித்தும், கல்விக்காக அனைவரும் இணைந்து செயல்படவேண்டும் எனவும் திமுகவினரையும் அரவணைத்துப் பேசியது அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றது.