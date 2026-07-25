வேலூரில் அரசுப் பேருந்தில் பயணம் செய்த பெண்ணிடம் ஒரு பவுன் தங்க நாணயம் மற்றும் ரூ. 23,000 ரொக்ம் திருடு போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
காட்பாடி நேரு நகரைச் சோ்ந்தவா் வெங்கட்ராமன். இவரது மனைவி செந்தில்வேணி (52). இவா் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு, வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள ஒரு நகைக்கடையில் நகைகளை வாங்கியுள்ளாா். பின்னா், மேலும் சில வெள்ளிப் பொருள்களை வாங்குவதற்காக வியாழக்கிழமை அங்கிருந்து வேலூா் பழைய பேருந்து நிலையத்துக்கு அரசுப் பேருந்தில் வந்துள்ளாா்.
பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கியதும் தான் வைத்திருந்த பையைத் தேடியுள்ளாா். அப்போது அந்தப் பை திருடு போயிருப்பது தெரியவந்தது. காணாமல் போன அந்தப் பையில் ஒரு பவுன் தங்க நாணயம், 10 கிராம் வெள்ளி நாணயம் மற்றும் ரூ. 23,000 ரொக்கம் ஆகியவை இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கூட்ட நெரிசலைப் பயன்படுத்தி அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் பையைத் திருடிச் சென்றுள்ளனா்.
இது குறித்து வேலூா் வடக்கு காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் செந்தில்வேணி புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கொண்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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