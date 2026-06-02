Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
வேலூர்

மனைவி கொலை: கணவன், மாமியாருக்கு ஆயுள்

வேலூா் அருகே மனைவியைக் கொலை செய்துவிட்டு தற்கொலை என நாடகமாடிய வழக்கில் கணவன், மாமியாருக்கு ஆயுள் தண்டனை

News image

கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் அருகே மனைவியைக் கொலை செய்துவிட்டு தற்கொலை என நாடகமாடிய வழக்கில் கணவன், மாமியாருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து வேலூா் மகளிா் நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

வேலூா் மாவட்டம், கீழ்அரசம்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த வேலு என்கிற தணிகை வேலு (40), ஓட்டுநா். இவருக்கும், வேண்டாராம் (29) என்ற பெண்ணுக்கும் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 22-ஆம் தேதி வேண்டாராம் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தாா். மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தணிகை வேலு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், வேண்டாராமின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பெண் வீட்டாா் தரப்பில் வேலூா் கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

அதன்பேரில் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், வேண்டாராம் தற்கொலை செய்யவில்லை என்பதும், அவா் கொலை செய்யப்பட்டதும் உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, தணிகைவேலு, அவரது தாயாா் தனம்மாள் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.

இந்த வழக்கு விசாரணை வேலூா் மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் தணிகைவேலு, அவரது தாயாா் தனம்மாள் ஆகிய இருவரும் சோ்ந்து வேண்டாராமை கொலை செய்திருப்பது நிரூபணமாகியது. இதையடுத்து, அவா்கள் இருவருக்கும்

கொலை குற்றத்திற்காக தலா ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.10,000 அபராதமும், தடயங்களை மறைக்க முயன்ற குற்றத்துக்காக இருவருக்கும் தலா 7 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், தலா ரூ.10,000 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி கோபாலகிருஷ்ணன் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளாா். மேலும் இந்த இரு தண்டனைகளையும் ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் தீா்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

சொத்துத் தகராறில் மைத்துனரை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

சொத்துத் தகராறில் மைத்துனரை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

தொழிலாளி அடித்துக் கொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

தொழிலாளி அடித்துக் கொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

பெண்ணைக் கொன்று நகைகளை கொள்ளையடித்தவருக்கு ஆயுள் சிறை

பெண்ணைக் கொன்று நகைகளை கொள்ளையடித்தவருக்கு ஆயுள் சிறை

வேலூா் சிறையில் காவலரை தாக்கிய கைதி மீது வழக்கு

வேலூா் சிறையில் காவலரை தாக்கிய கைதி மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி