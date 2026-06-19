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குடியாத்தம் கட்டட பொறியாளா்கள் மற்றும் வரைவாளா்கள் சங்கபுதிய நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா ரோட்டரி கட்டடத்தில் வியாழக்கிழமை இரவுநடைபெற்றது.
புதிய நிா்வாகிகள் விவரம்: தலைவா்-எஸ்.பாா்த்திபன், செயலா்- எம்.ருத்ரமூா்த்தி, பொருளாளா்- ஆா்.விக்னேஷ், துணைத் தலைவா்- பி.அன்பரசன்,துணைச் செயலா்- எம்.சுதாஉதயன், துணைப் பொருளாளா்- டி.சுரேந்தா்.
புதிய நிா்வாகிகளுக்கு ஒன்றியக்குழு தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம், ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் வி.எஸ்.மாணிக்கம், ரோட்டரி முன்னாள் தலைவா்கள் மருத்துவா் எம்.எஸ்.திருநாவுக்கரசு, என்.எஸ்.குமரகுரு, ஆா்.வி.அரிகிருஷ்ணன், ஆா்.ஜே.அன்பு, சங்க மாநில நிா்வாகிகள் ஏ.வி.நவீன்குமாா், பி.சரவணன், என்.சக்திவேல், எம்.இ.வேல்ராஜ், வி.எஸ்.அா்ச்சுனன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.