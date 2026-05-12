Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
வேலூர்

கூட்டணி மாறியதால் வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவா் பதவியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகல்

தவெக அரசுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளித்து கூட்டணியில் இணைந்துள்ள நிலையில், வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவா் பதவியை காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினா் ராஜினாமா செய்தாா்.

News image

ராஜினாமா கடிதத்துடன் வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவா் ஜே.கிருஷ்ணவேணி. உடன், காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக அரசுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளித்து கூட்டணியில் இணைந்துள்ள நிலையில், வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவா் பதவியை காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினா் திங்கள்கிழமை ராஜினாமா செய்தாா்.

வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுவின் 8-ஆவது வாா்டு (பேரணாம்பட்டு) உறுப்பினராக இருந்தவா் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த ஜே.கிருஷ்ணவேணி. இவா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவராகவும் பதவி வகித்து வந்தாா்.

அண்மையில் நடைபெற்ற தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு, திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய காங்கிரஸ் கட்சி, முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு ஆதரவளித்து ஆட்சியிலும் பங்கேற்றுள்ளது. மேலும், இனி வருங்காலங்களில் நடைபெற உள்ள அனைத்துத் தோ்தல்களிலும் தவெகவுடன் காங்கிரஸ் இணைந்தே தோ்தலைச் சந்திக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில அளவில் கூட்டணிக் கட்சி மாறியுள்ள நிலையில், தனது மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு துணைத்தலைவா் மற்றும் 8-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பொறுப்புகளை கிருஷ்ணவேணி திங்கள்கிழமை ராஜினாமா செய்தாா். இதற்கான அதிகாரப்பூா்வ கடிதத்தை மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சித் துறை அதிகாரியிடம் அவா் நேரில் ஒப்படைத்தாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஊரக உள்ளாட்சித் தோ்தலில், தமிழகத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் திமுக கூட்டணியில் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவா் பதவி மட்டுமே காங்கிரஸ்க்கு வழங்கப்பட்டது. அதில், வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவராக திமுக வாா்டு உறுப்பினா்களின் ஆதரவுடன் நான் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டேன்.

தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், தமிழக மக்கள் தீா்ப்பை மதித்திடும் வகையிலும், தொண்டா்களின் விருப்பத்தை ஏற்றும் தவெக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. எனவே, திமுக ஆதரவுடன் கிடைக்கப்பெற்ற மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு துணைத்தலைவா் பதவியில் தொடர எனக்கு விருப்பமில்லை.

இதனால், எனது துணைத்தலைவா் மற்றும் 8-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், வேலூா் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா்களுக்கும், மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு 8-ஆவது வாா்டு மக்களுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா்.

தொடர்புடையது

முதுகில் குத்தி, துரோகம் செய்துள்ளது காங்கிரஸ்! திமுக கடும் கண்டனம்!!

முதுகில் குத்தி, துரோகம் செய்துள்ளது காங்கிரஸ்! திமுக கடும் கண்டனம்!!

பென்னாகரம்... அதிமுக கூட்டணியில் பாமக - திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ்! ஆா்ப்பரிக்கும் அருவி தொகுதி!

பென்னாகரம்... அதிமுக கூட்டணியில் பாமக - திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ்! ஆா்ப்பரிக்கும் அருவி தொகுதி!

கடலூரில் மோதும் காங்கிரஸ் - அதிமுக

கடலூரில் மோதும் காங்கிரஸ் - அதிமுக

காங்கிரஸுக்கு போட்டி ‘காங்கிரஸ்’

காங்கிரஸுக்கு போட்டி ‘காங்கிரஸ்’

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST