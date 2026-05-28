பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி, ஒருங்கிணைந்த வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள மசூதிகளில் இஸ்லாமியா்கள் வியாழக்கிழமை சிறப்புத் தொழுகையில் ஈடுபட்டனா்.
இஸ்லாமியா்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான பக்ரீத் பண்டிகை நாடு முழுவதும் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, வேலூா் கஸ்பா, ஆா்.என்.பாளையம் பெரிய மசூதி ஈத்கா மைதானத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகையில் ஈடுபட்டனா். இதேபோல், சின்னஅல்லாபுரம், தொரப்பாடி, காட்பாடி எம்ஜிஆா் நகா், காந்தி சாலை, மெயின் பஜாா், சைதாப்பேட்டை பெரிய மசூதி, மக்கான், பிடிசி மேட்டு மசூதி, சின்ன மசூதி, கொணவட்டம், சத்துவாச்சாரி மசூதி, ஆற்காடு சாலை உள்பட மாவட்டம் முழுவதும் 107 இடங்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகைகளில் ஏராளமான இஸ்லாமியா்கள் பங்கேற்றனா்.
மேலும், புத்தாடைகள் அணிந்தும், ஒருவருக்கொருவா் வாழ்த்து தெரிவித்தும் சிறப்பாகக் கொண்டாடினா். தவிர, ஏழை மக்களுக்கு குா்பானி அளிக்கப்பட்டது. வேலூா் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள மசூதியில் தொழுகை நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. காந்தி சிலையின் அருகே கோட்டைக்கு செல்லும் இருபுறமும் இரும்பு கம்பிகளால் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆம்பூரில்...
ஆம்பூா் அருகே பாங்கிஷாப் பகுதி ஈத்கா மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகை ரத்து செய்யப்பட்டு ஆம்பூா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி கிராமங்களில் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள மசூதிகளில் நடைபெற்றது. ஆம்பூா் மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானம், மஜ்ஹருல் உலூம் கல்லூரி மைதானம் ஆகிய பகுதிகளில் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. சுமாா் 3,500க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியா்கள் சிறப்பு தொழுகையில் பங்கேற்றனா்.
உமா்ஆபாத், கடாம்பூா், பனங்காட்டூா் ஆகிய 3 ஊா் இஸ்லாமியா்கள் சாா்பாக உமா்ஆபாத் ஜாமியா தாருஸ்ஸலாம் மசூதியில் பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகை கைலாசகிரி ஊராட்சி கடாம்பூா் மசூதி ஜமாஅத் முத்தவல்லி எஸ். அப்ஷா் பாஷா தலைமையில் நடைபெற்றது.
முக்கிய பிரமுகா்கள் எஸ். பைரோஸ், நிசாா் அஹமத், ஆசிப், முஹம்மத் ஷாகிா், சமூக ஆா்வலா் சையத் ஷாகிா் பங்கேற்றனா்.
வாணியம்பாடியில்...
வாணியம்பாடி காதா்பேட்டை ஈத்கா மைதானம் மற்றும் செட்டியப்பனூா், வளையாம்பட்டு, நேதாஜிநகா், ஜாப்ராபாத் ஆகிய ஈத்கா மைதானங்களில் வியாழக்கிழமை காலை நடைபெற்ற பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகையில் இஸ்லாமியா்கள் பங்கேற்றனா். பின்னா் ஒருவருக்கொருவா் கட்டித் தழுவி தங்களது வாழ்த்துகளை பரிமாறிக் கொண்டனா். இதே போன்று ஆலங்காயம், நாட்டறம்பள்ளி, உதயேந்திரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சிறுவா்கள் முதல் பெரியவா்கள் வரையில் திராளானோா் தொழுகையில் கலந்து கொண்டனா்.
திருப்பத்தூரில்...
திருப்பத்தூா் கோட்டை ஈத்கா மசூதி, பூரா ஈத்கா மசூதி உள்பட மைதானங்களில் பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. இதில் சுமாா் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியா்கள் பங்கேற்றனா். அதேபோல், ஜோலாா்பேட்டை ,பக்கிரி தா்கா, கந்திலி சுற்றுப் பகுதிகளில் உள்ள ஈத்கா மைதானங்களில் பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகை நடைபெற்றது.