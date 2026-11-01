குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தோ்வு: வேலூா் மாவட்டத்தில் 6,431 போ் எழுதினர்!

குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தோ்வு: வேலூா் மாவட்டத்தில் 6,431 போ் எழுதினர்!
மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்ற குரூப் 2, 2ஏ தோ்வினை வேலூா் மாவட்டத்தில் 6,431 போ் எழுதினா். 1,855 போ் தோ்வுக்கு வரவில்லை.
வேலூா் அரசினா் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வினை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ்.
மாநிலம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற குரூப் 2, 2ஏ தோ்வினை வேலூா் மாவட்டத்தில் 6,431 போ் எழுதினா். 1,855 போ் தோ்வுக்கு வரவில்லை.
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள குரூப்-2 மற்றும் குரூப்-2ஏ பிரிவுகளைச் சோ்ந்த 846 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக முதல்நிலைத் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் 4 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 885 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா்.
வேலூா் மாவட்டத்தில் மட்டும் 8,286 போ் விண்ணப்பத்திருந்த நிலையில், இத்தோ்வை எழுத மாவட்டம் முழுவதும் 28 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்வை 6,431 போ் எழுதினா். 1,855 போ் தோ்வுக்கு வரவில்லை.
வேலூா் அரசினா் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற தோ்வினை மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் ஆய்வு செய்தாா்.
ராணிப்பேட்டையில்... ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வை 5, 421 தோ்வா்கள் தோ்வு எழுதினா். ராணிப்பேட்டை மற்றும் அரக்கோணம் என 2 தோ்வு மையங்களை உள்ளடக்கிய 23 தோ்வுக் கூடங்களில் 6,643 தோ்வா்கள் தோ்வு எழுத ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் 5,421 தோ்வா்கள் தோ்வு எழுதினா். 1,222 தோ்வா்கள் தோ்வு எழுத வரவில்லை. வருகைபுரிந்தோா் சதவீதம் 82 சதவீதம், வருகை புரியாதோா் 18 சதவீதம் ஆகும்.
பணிகளை ஒருங்கிணைத்திட வாலாஜா, ஆற்காடு மற்றும் அரக்கோணம் ஆகிய வட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் ஒருங்கிணைப்பாளா்களாகவும், சுற்றுக்குழு வருவாய்த் துறை அலுவலா்களும், வருவாய்த் துறை ஆய்வு அலுவலா்களும். தோ்வுமைய நடைமுறைகளை கண்காணித்திடவும், அனைத்து பணிகளும் வீடியோபதிவுகள் செய்யும் பொருட்டு, மொத்தம் விடியோ கிராபா்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டனா். தோ்வு மையங்களை ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் ஆய்வு செய்தாா். கோட்டாட்சியா் ரமேஷ், வட்டாட்சியா் வரலட்சுமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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