குரூப் 2 தோ்வு: கடலூா் மாவட்டத்தில் 19,122 போ் எழுதுகின்றனா்
கடலூா் மாவட்டத்தில் நவம்பா் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 2 மற்றும் 2ஏ முதல்நிலைத் தோ்வை 19,122 போ் எழுத உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
டிஎன்பிஎஸ்சி
கடலூா் மாவட்டத்தில் நவம்பா் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 2 மற்றும் 2ஏ முதல்நிலைத் தோ்வை 19,122 போ் எழுத உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் சாா்பில் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் - 2 மற்றும் 2ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தோ்வு நவம்பா் 1-ஆம் தேதி காலை நடைபெற உள்ளது.
கடலூா் மாவட்டத்தில் கடலூா், பண்ருட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி, சிதம்பரம், விருத்தாசலம் ஆகிய 5 மண்டலங்களில் 40 தோ்வு மையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 63 தோ்வுக் கூடங்களில் இத்தோ்வு நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 19,122 போ் தோ்வு எழுத உள்ளனா்.
தோ்வு காலை 9.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை நடைபெறும். தோ்வா்கள் காலை 8.30 மணி முதல் 9 மணி வரை மட்டுமே தோ்வு மையத்துக்குள் அனுமதிக்கப்படுவா். காலை 9 மணிக்குப் பிறகு வரும் தோ்வா்கள் தோ்வுக் கூடத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள்.
தோ்வா்கள் தோ்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டுடன் உரிய நேரத்தில் வர வேண்டும். மேலும், ஆதாா் அட்டை, கடவுச்சீட்டை, ஓட்டுநா் உரிமம், நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை அல்லது வாக்காளா் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் அசல் அல்லது நகலைக் கொண்டுவர வேண்டும்.
தோ்வுக் கூடத்துக்குள் கைப்பேசி, புளூடூத் வசதியுள்ள கைக்கடிகாரம், செயற்கை நுண்ணறிவு சாா்ந்த சாதனங்கள் மற்றும் பிற தகவல் தொடா்பு சாதனங்களை கொண்டுவர அனுமதி இல்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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