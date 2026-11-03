வேலூா் எழுத்தாளா் செந்தமிழ்ப் பிரியனுக்கு ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது
வேலூரைச் சோ்ந்த எழுத்தாளரும், தமிழறிஞருமான வே.ஆறுமுகம் என்கிற செந்தமிழ்ப் பிரியனின் தமிழ் வளா்ச்சிப் பணிகளைப் பாராட்டி, தமிழக அரசின் 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எழுத்தாளா் செந்தமிழ்ப்பிரியனுக்கு தமிழ்ச்செம்மல் விருது வழங்கிய அமைச்சா்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜுனா
வேலூரைச் சோ்ந்த எழுத்தாளரும், தமிழறிஞருமான வே.ஆறுமுகம் என்கிற செந்தமிழ்ப் பிரியனின் தமிழ் வளா்ச்சிப் பணிகளைப் பாராட்டி, தமிழக அரசின் 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் ஆண்டுதோறும் தமிழ் மொழி வளா்ச்சிக்குப் பாடுபட்டு வரும் அறிஞா்களைப் போற்றும் வகையில், மாவட்டத்துக்கு ஒருவா் வீதம் 38 பேருக்குத் தமிழ்ச்செம்மல் விருது, ரூ.25,000 பொற்கிழி மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, 2024 மற்றும் 2025-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்ச்செம்மல் விருது வழங்கும் விழா, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
இவ்விழாவில், வேலூா் மாவட்டத்தின் சாா்பில் தோ்வு செய்யப்பட்ட வே.ஆறுமுகம் என்கிற செந்தமிழ்ப்பிரியனுக்கு, 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச்செம்மல் விருது, ரூ.25 ஆயிரம் பரிசுத்தொகை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழை ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் புஸ்ஸி ஆனந்த், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தமிழ்வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வழங்கிச் சிறப்பித்தனா்.
வேலூா் சத்துவாச்சாரி பகுதி-2-ஐச் சோ்ந்தவா் வே.ஆறுமுகம் என்கிற செந்தமிழ்ப்பிரியன் (75). வணிகவரித் துறையில் உதவி ஆணையராகப் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற இவா், சிறுவயது முதலே தமிழ்ப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறாா். ஏராளமான கவிதைகள், இலக்கியக் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ள இவா், பல்வேறு இலக்கியக் கருத்தரங்குகள் மற்றும் பட்டிமன்றங்களிலும் பங்களிப்பு செய்து வருகிறாா்.
மேலும், தமிழியக்கம் மற்றும் வாணியம்பாடி முத்தமிழ் மன்றத்தில் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது நீண்டகால இலக்கிய மற்றும் மொழிச் சேவையைப் பாராட்டித் தமிழக அரசு இவ்விருதை வழங்கி கௌரவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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