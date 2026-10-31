வாழப்பாடி பெ. பெரியார்மன்னனுக்கு தமிழ்ச்செம்மல் விருது அறிவிப்பு!
வாழப்பாடியைச் சோ்ந்த கவிஞா் பெ. பெரியாா்மன்னனுக்கு, 2024ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசின் தமிழ்ச்செம்மல் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெ. பெரியாா் மன்னன்.
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியைச் சோ்ந்த கவிஞா் பெ. பெரியாா்மன்னனுக்கு, 2024ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசின் தமிழ்ச்செம்மல் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியைச் சோ்ந்தவா் கவிஞா் பெ. பெரியாா்மன்னன் (51). தமிழ், இதழியல், கல்வியியல், விலங்கியல் துறைகளில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவா். தற்கால பள்ளிக் குழந்தைகள் பல்வேறு தகவல்களை எளிமையாக புரிந்துகொள்ள எளிய நடையில் சிறாா் பாடல்களை எழுதிவருகிறாா்.
இவரது முதல் படைப்பான மழலைக் காவியம் சிறாா் பாடல் நூலில் இருந்து 3 கதைப்பாடல்கள் சாகித்ய அகாதெமி சிறுவா் பாடல்கள் தொகுப்பு நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. பல கவிதை, கட்டுரை நூல்களை எழுதியுள்ள இவா், வாழப்பாடி இலக்கியப் பேரவை, உலகத் தமிழ் கழகம் உள்ளிட்ட தமிழ்சாா்ந்த இலக்கிய அமைப்புகளில் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறாா்.
மேலும், சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையம் அமைப்பில் இணைச் செயலாளராக இருக்கும் இவரது தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள் தொல்லியல் ஆய்வுக் கழகத்தின் ஆவண நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. 2018இல் மலேசியாவில் நடைபெற்ற முதலாவது உலகத் தமிழ்க் குழந்தைகள் இலக்கிய மாநாட்டில் பங்கேற்று ஆய்வறிக்கை சமா்ப்பித்துள்ளாா். பள்ளிக் குழுந்தைகளின் கைப்பேசி பயன்பாடு குறித்து ஆய்வுசெய்து அண்ணாமலை பல்கலை.யில் முனைவா் பட்டம் பெற்றுள்ளாா்.
இவருக்கு 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச்செம்மல் விருதை தமிழக அரசின் தமிழ் வளா்ச்சித் துறை அறிவித்துள்ளது. சென்னை எழும்பூா் அருங்காட்சியகத்தில் இன்று (நவ.1) நடைபெறும் விழாவில் தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் விருதை வழங்குகிறாா்.
பெ. பெரியாா்மன்னன் தினமணி நாளிதழின் வாழப்பாடி பகுதி, பகுதிநேர செய்தியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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