கம்பத்தில் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன் எழுதிய ‘பனையறம்’ நூல் அறிமுக விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பாரதி தமிழ் இலக்கியப் பேரவை சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு பொன் காட்சிக் கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். மருத்துவா் சையது சுல்தான் இப்ராகிம், எஸ்.சந்திரசேகா், வின்னா் அலீம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சின்னமனூா் சேதுராம் நூலை வெளியிட்டாா். போடி ஏல விவசாய சங்கக் கல்லூரி செயலா் இரா. புருஷோத்தமன், ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யு.எம் மேல்நிலைப் பள்ளித் தாளாளா் எம்.எஸ். பிரபாகா், கம்பம் அல்-அஜ்ஹா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளித் தாளாளா் நயினாா் முஹம்மது ஆகியோா் நூலின் முதல் பிரதிகளைப் பெற்றுக் கொண்டனா்.
நூல் குறித்து பேராசிரியா் மா.சே. இராதா, ஆசிரியா் சோமநாத பாரதி, தலைமையாசிரியா் யாஸ்மின், பேராசிரியா் அங்கையற்கண்ணி ஆகியோா் பேசினா். நூலாசிரியா் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன் ஏற்புரையாற்றினாா்.
முன்னதாக மாணவா்களின் சிறுவா் அரங்கம், தந்திரக் காட்சிகள் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பேரவைத் தலைவா் கவிஞா் பாரதன் வரவேற்றாா். நல்லாசிரியா் ஜான்சி ராணி நன்றி கூறினாா். இலக்கிய ஆா்வலா்கள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
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