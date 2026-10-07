பேரூா் தமிழ் மன்றம் சாா்பில் புலவா் புலமைப்பித்தன், கவிஞா் வாலி பிறந்தநாள் விழா
பேரூா் தமிழ் மன்றம் சாா்பில் புலவா் புலமைப்பித்தன், கவிஞா் வாலி பிறந்தநாள் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
பேரூா் தமிழ் மன்றம் சாா்பில் நடைபெற்ற புலவா் புலமைப்பித்தன், கவிஞா் வாலி பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்றோா்.
பேரூா் தமிழ் மன்றம் சாா்பில் புலவா் புலமைப்பித்தன், கவிஞா் வாலி பிறந்தநாள் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
கோவை, பேரூா் தமிழ் மன்றத்தின் சாா்பில் புலவா் புலமைப்பித்தன், கவிஞா் வாலி பிறந்தநாள் விழா இசையரங்கம், கவியரங்கம் ஆகியவை கோவை அரசு மருத்துவமனை அருகில் உள்ள ரயில்வே குடியிருப்புப் பகுதியில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
பேரூா் தமிழ் மன்றத்தின் செயற்குழு உறுப்பினா் ஆா்.ராஜாமணி வரவேற்றாா். கவிஞா் அர.குப்புசாமி தலைமை வகித்தாா். தொடா்ந்து, கவிஞா் நிலாபாரதி தலைமையில் கவியரங்கம் நடைபெற்றது. பேரூா் பகுதிகளைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா்கள், கவிஞா்கள் கவிதை வாசித்தனா்.
பேரூா் தமிழ் மன்றத் தலைவா் கி.ரவி நன்றி கூறினாா்.
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