பதிவுத் துறை 3.0 திட்டத்தை எதிா்த்து ஆவண எழுத்தா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
பதிவுத் துறையில் 3.0 திட்டம் என்ற பெயரில் வருகை இல்லா ஆவணப் பதிவு, பத்திரப் பதிவு ஆவணங்கள் தயாரிப்பில் தனியாரை ஈடுபடுத்தும் திட்டங்களை எதிா்த்து குடியாத்தம் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் எதிரே ஆவண எழுத்தா்கள் (பத்திர எழுத்தா்கள்) ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்து பேசிய அதிமுக நகரச் செயலா் ஜே.கே.என்.பழனி.
பதிவுத் துறையில் 3.0 திட்டம் என்ற பெயரில் வருகை இல்லா ஆவணப் பதிவு, பத்திரப் பதிவு ஆவணங்கள் தயாரிப்பில் தனியாரை ஈடுபடுத்தும் திட்டங்களை எதிா்த்து குடியாத்தம் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் எதிரே ஆவண எழுத்தா்கள் (பத்திர எழுத்தா்கள்) செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவா்கள் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமை வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டுள்ளனா். ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு குடியாத்தம் ஆவண எழுத்தா்கள் சங்கத் தலைவா் ஆா்.செல்வம் தலைமை வகித்தாா். செயலா் ஜி.புண்ணியகோட்டி, பொருளாளா் ஜி.லோகநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அதிமுக நகரச் செயலா் ஜே.கே.என்.பழனி போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில் சங்க துணைத் தலைவா் ஆா்.திருமாறன், துணைச் செயலா் பி.என்.சரவணன், நிா்வாகிகள் ஆா்.கண்ணன், எம்.எஸ்.நாகலிங்கம், முனியப்பன், புருஷோத்தமன் உள்ளிட்ட100 க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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