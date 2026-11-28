சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ரூ.40 கோடிக்கு விவசாயக் கடனுதவி
லத்தேரியில் சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய விவசாயக் கடன் வழங்கும் முகாம் மூலம் ரூ. 40 கோடிக்கு கடன் ஒப்புதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
கடன் ஆணைகளை வழங்கிய சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் சென்னை மண்டலத் தலைவா் மனோஜ் குமாா் சக்சேனா. உடன், சென்னை பிராந்தியத் தலைவா் என். பாலச்சந்திரன்.
வேலூா் மாவட்டம், லத்தேரியில் சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய விவசாயக் கடன் வழங்கும் முகாம் மூலம் ரூ. 40 கோடிக்கு கடன் ஒப்புதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
வங்கியின் சென்னை மண்டலம் சாா்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த முகாமுக்கு சென்னை மண்டலத் தலைவா் மனோஜ் குமாா் சக்சேனா தலைமை வகித்தாா். முன்னதாக, சென்னை பிராந்தியத் தலைவா் என். பாலச்சந்திரன் வரவேற்றாா். நிகழ்வில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் நேதாஜி, தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் உதவித் திட்ட அலுவலா் பழனி ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்றனா்.
முகாமில் சென்ட்ரல் கிசான் கிரெடிட் காா்டு, சென்ட் அக்ரி கோல்ட் லோன், சென்ட் கிசான் கோல்ட் காா்டு, பண்ணை இயந்திரமயமாக்கல், பால் பண்ணை, கோழிப் பண்ணை, மீன்வளம், சேமிப்புக் கிடங்கு, பதப்படுத்துதல் மற்றும் உழவா் உற்பத்தியாளா் நிறுவனங்களுக்கான கடன் திட்டங்கள் குறித்து வங்கி அதிகாரிகள் விளக்கமளித்தனா். தொடா்ந்து, விவசாயம் மற்றும் அதனைச் சாா்ந்த பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு மொத்தம் ரூ. 40 கோடி மதிப்பிலான கடன் ஒப்புதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் வங்கியின் உயா் அதிகாரிகள், வேளாண்மைத் துறை அலுவலா்கள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள், விவசாயிகள் மற்றும் கிராமப்புற தொழில்முனைவோா் திரளாக பங்கேற்றனா். நிறைவாக, சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் லத்தேரி கிளை மேலாளா் நன்றி கூறினாா்.
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