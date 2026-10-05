சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கடன் வழங்கல் ரூ. 3.81 லட்சம் கோடியாக உயர்வு!
சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, 2வது காலாண்டில் 30% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, மொத்த கடன் வழங்கல் அளவு ரூ. 3.81 லட்சம் கோடியாக உயரந்திருப்பதாக அறிவித்தது.
சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
புதுதில்லி: பொதுத்துறை வங்கியான சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, நடப்பு நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் 30 சதவீதம் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, மொத்த கடன் வழங்கல் அளவு ரூ. 3.81 லட்சம் கோடியாக உயரந்திருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
செப்டம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, வங்கியின் மொத்த கடன் வழங்கல் ரூ. 2.93 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், ரூ. 4.44 லட்சம் கோடியாக இருந்த மொத்த வைப்புத்தொகை, தற்போது 14 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 5.08 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
வங்கியின் மொத்த வணிக அளவு, கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 7.37 லட்சம் கோடியிலிருந்து 21 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 8.89 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
வங்கியின் நடப்புக் மற்றும் சேமிப்புக் கணக்கு இருப்பு 9 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 2.26 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
Central Bank of India reported 30 per cent credit growth to Rs 3.81 lakh crore.
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