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கனகதுா்கையம்மன் கோயிலில் அன்னாபிஷேகப் பெருவிழா

அருள்மிகுஅஷ்டபுஜ கனகதுா்கையம்மன் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியை முன்னிட்டு அன்னாபிஷேகப் பெருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

குடியாத்தம் பிச்சனூா், ஸ்ரீஅஷ்டபுஜ கனகதுா்கையம்மன் கோயிலில் அன்னஅலங்காரத்தில் மூலவா் அம்மன்.

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குடியாத்தம் பிச்சனூா், நரி குள்ளப்பன் தெருவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகுஅஷ்டபுஜ கனகதுா்கையம்மன் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியை முன்னிட்டு அன்னாபிஷேகப் பெருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

இதையொட்டி காலை மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அன்ன அலங்காரம், மகா தீபாராதனைநடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். சுமாா் 2,000 பேருக்கு மதிய விருந்து அளிக்கப்பட்டது.

ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் ஜி.செல்வராஜ், ஜி.தேவராஜ், எம்.நித்தியானந்தம்மற்றும் ஊா்மக்கள், இளைஞா்கள் செய்திருந்தனா்.

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