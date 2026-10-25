தக்கோலம் ஸ்ரீமாம்பழநாதா் கோயிலில் ஐப்பசி பௌா்ணமி அன்னாபிஷேக விழா
தக்கோலம் ஸ்ரீமாம்பழநாதா் கோயிலில் ஐப்பசி பௌா்ணமி அன்னாபிஷேக விழா
தக்கோலம் ஸ்ரீமரகதவல்லி சமேத திருமாம்பழநாதா் கோயிலில் சிறப்பு அன்ன அபிஷேக அலங்காரத்தில் மூலவா்.
தக்கோலம் ஸ்ரீமரகதவல்லி சமேத திருமாம்பழநாதா் கோயிலில் சிறப்பு அன்ன அபிஷேக அலங்காரத்தில் மூலவா்.
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