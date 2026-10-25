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தக்கோலம் ஸ்ரீமாம்பழநாதா் கோயிலில் ஐப்பசி பௌா்ணமி அன்னாபிஷேக விழா

தக்கோலம் ஸ்ரீமாம்பழநாதா் கோயிலில் ஐப்பசி பௌா்ணமி அன்னாபிஷேக விழா

தக்கோலம் ஸ்ரீமரகதவல்லி சமேத திருமாம்பழநாதா் கோயிலில் சிறப்பு அன்ன அபிஷேக அலங்காரத்தில் மூலவா்.

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தக்கோலம் ஸ்ரீமரகதவல்லி சமேத திருமாம்பழநாதா் கோயிலில் சிறப்பு அன்ன அபிஷேக அலங்காரத்தில் மூலவா்.

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