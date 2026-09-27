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புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமை: திருப்பத்தூா் பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை

திருப்பத்தூா் சுற்றுப் பகுதியில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள், ஆராதனைகள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.

கண்ணாடி சேவை அலங்காரத்தில் உற்சவா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத மணத்துக்கினியான்.

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புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, திருப்பத்தூா் சுற்றுப் பகுதியில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள், ஆராதனைகள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.

புரட்டாசி மாதம் இரண்டாம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, திருப்பத்தூா் கோட்டை கஜேந்திர வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் மூலவருக்கு திருவல்லிக்கேணி பாா்த்தசாரதி அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதேபோல், உற்சவா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத ஸ்ரீ மனத்துக்கினியான் கண்ணாடி சேவை அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா்.

கசிநாயக்கன்பட்டி பெருமாள் கோயில் கோவிந்தாபுரம் பெருமாள் கோயில் ஹவுசிங் போா்டு பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட அனைத்து பெருமாள் கோயில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. அதேபோல், கொரட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ ராமானுஜா் மடத்தில் உற்சவா்களுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. அதையடுத்து, கோவிந்த நாமாவளி பாராயணமும், தொடா்ந்து அன்னதானமும் நடைபெற்றது.

இதில், திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, அதன் சுற்றுப்பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

கண்ணாடி சேவை அலங்காரத்தில் உற்சவா் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மணத்துக்கினியான்

கண்ணாடி சேவை அலங்காரத்தில் உற்சவா் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மணத்துக்கினியான்

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