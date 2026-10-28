கூடுதல் விலைக்கு பீா் விற்பனை: டாஸ்மாக் நிா்வாகத்துக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம்
ராணிப்பேட்டையில் நிா்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் விலைக்கு பீா் விற்பனை செய்த விவகாரம் குறித்து...
பிரதிப் படம்
ராணிப்பேட்டையில் நிா்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் விலைக்கு பீா் விற்பனை செய்த விவகாரத்தில், டாஸ்மாக் நிா்வாகத்துக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம் விதித்தும், சம்பந்தப்பட்ட கடையை உடனடியாக மூடவும் வேலூா் நுகா்வோா் நீதிமன்றம் அதிரடி தீா்ப்பளித்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டை ஸ்கேடா் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (28). இவா் கடந்த மாா்ச் 28-ஆம் தேதி, ராணிப்பேட்டை பாலாறு பாலம் அருகே செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையில் (எண்: 11355) 3 பீா் பாட்டில்களை வாங்கியுள்ளாா். ஒரு பீா் பாட்டிலின் விலை ரூ.170 வீதம் மொத்தம் ரூ.510 வசூலிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில், கடை விற்பனையாளா் கூடுதல் விலையாக ரூ. 570 வசூலித்துள்ளாா்.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சக்திவேல், கூடுதல் விலை வசூலித்த கடை ஊழியா் மற்றும் டாஸ்மாக் நிா்வாகத்தின் மீது நடவடிக்கை கோரி வேலூா் நுகா்வோா் நீதிமன்றத்தில் கடந்த மே 12-ஆம் தேதி வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நுகா்வோா் நீதிமன்ற நீதிபதி மீனாட்சி சுந்தரம், பாதிக்கப்பட்ட சக்திவேலுக்கு இழப்பீடாக ரூ. 3,000 மற்றும் வழக்குச் செலவுத் தொகையாக ரூ. 1,000-ஐ டாஸ்மாக் கோட்ட மேலாளரும், சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளரும் வழங்க வேண்டும். மேலும், டாஸ்மாக் கோட்ட மேலாளா் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளா் இணைந்து ரூ. 1 கோடி தொகையை தமிழ்நாடு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வைப்புத் தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும்.
அந்தத் தொகையைக் கொண்டு, தமிழகம் முழுவதும் போதை மறுவாழ்வு மையங்களை அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விதிமீறலில் ஈடுபட்ட ராணிப்பேட்டை பாலாறு பாலம் பகுதியில் உள்ள எண் 11355 கொண்ட டாஸ்மாக் மதுக்கடையை உடனடியாக மூட வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
மேலும், வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் நிா்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்பனை செய்வது தொடா்பாக கடந்த 6 மாதங்களில் மட்டும் 200-க்கும் மேற்பட்ட புகாா்கள் வந்துள்ளதாக நீதிபதி தனது உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.