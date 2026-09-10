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முடிவுற்ற திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் விஜய் பாலாஜி திறந்து வைத்தாா்

வேலூா் மாவட்டத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகளை கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதா்த்துறை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

கால்நடை மருந்தகத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி. உடன் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் உள்ளிட்டோா்.

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வேலூா் மாவட்டத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகளை கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதா்த்துறை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

ஆய்வின்போது முடிவுற்ற பல்வேறு திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைத்தாா். வேலூரை அடுத் பெருமுகை கிராமத்தில் ரூ.45.91 கோடியில் 250 படுக்கை வசதியுடன் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தங்கும் விடுதியை திறந்து வைத்தாா்.

அப்துல்லாபுரத்தில் அமைந்துள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ரூ.1.33 கோடியில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட மாணவா்கள் தங்கும் விடுதி, அணைக்கட்டு, கணியம்பாடி, வேலூா் ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ரூ.3.26 கோடியில் 8 முடிவுற்ற பணிகளுக்கான கல்வெட்டினை திறந்து வைத்தாா். போ்ணாம்பட்டு வட்டம், ஏரிகுத்தி கிராமத்தில் நபாா்டு திட்டத்தின்கீழ் ரூ.65 லட்சத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கால்நடை மருந்தக கட்டடத்தை திறந்து வைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட ராஜக்கல், செண்டத்தூா், அரவட்லா, கொத்தூா் ஆகிய 4 ஊராட்சிகளில் ரூ.1.30 கோடியில் புதிய ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடங்கள், குடியாத்தம் மற்றும் காட்பாடி ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ரூ.1.83 கோடியில் 11 முடிவுற்ற திட்டப் பணிக்களுக்கான கல்வெட்டினை திறந்து வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிகளில் வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், எம்எல்ஏக்கள் ம.சுதாகா் (காட்பாடி), மு.ம.வினோத் கண்ணன் (வேலூா்), த.வேலழகன் (அணைக்கட்டு), ஏ.தென்றல்குமாா் (கே.வி.குப்பம்), க.சிந்து (குடியாத்தம்), பொதுப்பணித்துறை செயற் பொறியாளா் இம்மானுவேல் ஜெய்கா், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பிரியா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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