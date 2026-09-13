The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2029-க்குள் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம்: அமித் ஷாதொடர் விடுமுறை: செப். 14, 15 தேதிகளில் 3,565 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழக வரலாற்றில் இதுபோன்ற டம்மி முதல்வரை பார்த்ததில்லை: உதயநிதிதமிழ்நாட்டில் இனி யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட்டணி ஆட்சிதான்: திருமாவளவன்விநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலைய கடைகளில் காலாவதியான தின்பண்டங்கள் பறிமுதல்

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையில், சுமாா் 10 கிலோ காலாவதியான தின்பண்டங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் காலாவதியான தின்பண்டங்கள் பறிமுதல் செய்த மாநகராட்சி ஊழியா்கள்.

Published On :

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையில், சுமாா் 10 கிலோ காலாவதியான தின்பண்டங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விதிமீறலில் ஈடுபட்ட கடைகளுக்கு ரூ.3,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கடைகளில் காலாவதியான உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும், பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட தின்பண்டங்களில் தயாரிப்பு நிறுவனம், தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய விவரங்கள் இடம்பெறவில்லை என்றும் மாநகராட்சிக்கு தொடா் புகாா்கள் வந்தன.

இதையடுத்து, மாநகராட்சி ஆணையா் கேத்ரின் சரண்யா உத்தரவின்பேரில், மாநகராட்சி நல அலுவலா் பிரதாப் தலைமையில் சுகாதார ஆய்வாளா் விஜயலட்சுமி, மேற்பாா்வையாளா் சஞ்சய் மற்றும் மாநகராட்சிப் பணியாளா்கள் பேருந்து நிலையக் கடைகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.அப்போது விதிமுறைகளை மீறி விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 10 கிலோ காலாவதியான தின்பண்டங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன. அத்துடன், சம்பந்தப்பட்ட கடை உரிமையாளா்களுக்கு ரூ.3,000 உடனடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியது: வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். அவசரப் பயணத்தில் இருக்கும் மக்கள், பேருந்து நிலையக் கடைகளில் தின்பண்டங்களை வாங்கி உட்கொள்ளும்போது, தரமற்ற, காலாவதியான பொருள்களால் கடுமையான உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, கடை உரிமையாளா்கள் முறையான தயாரிப்பு விவரங்கள் அடங்கிய தரமான உணவுப் பொருள்களை மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும். விதிமீறலில் ஈடுபடும் கடைகள் மீது பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின்கீழ் கடுமையாக நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தெள்ளை மலைக் கிராமத்துக்கு புதிய பேருந்து சேவை

தெள்ளை மலைக் கிராமத்துக்கு புதிய பேருந்து சேவை

திருவள்ளூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மழை, வெயிலில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்! பொதுமக்கள் வேதனை

திருவள்ளூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மழை, வெயிலில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்! பொதுமக்கள் வேதனை

கடலூரில் மாநகராட்சிக்கு வாடகை பாக்கி: 2 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

கடலூரில் மாநகராட்சிக்கு வாடகை பாக்கி: 2 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

பராமரிப்பின்றி அரியலூர் புதிய பேருந்து நிலையம்!

பராமரிப்பின்றி அரியலூர் புதிய பேருந்து நிலையம்!

விடியோக்கள்

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK