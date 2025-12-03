விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட திமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்
விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட திமுக அவசர செயற்குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் செஞ்சியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் டாக்டா் ப. சேகா் தலைமை வகித்தாா். செஞ்சி தொகுதி பாா்வையாளா் காா்த்திகேயன், மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் ரவிக்குமாா், அருணகிரி, அமுதா ரவிக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
செயற்குழு உறுப்பினரும், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவருமான ஆா். விஜயகுமாா் வரவேற்றாா்.
விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ பேசியதாவது:
செஞ்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் திமுக கிளைச் செயலா்கள், பேரூா் வாா்டு செயலா்கள், வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் கலந்து கொள்ளும் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு வருகை தரும் திமுக இளைஞரணி செயலரும், தமிழக துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும். என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி என்ற வகையில் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம் ஆகிய தொகுதிகள் எங்கள்தொகுதி வெற்றி தொகுதி என்ற உறுதிமொழியை அனைத்து நிா்வாகிகளும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மக்கள் மனதில் முதலமைச்சரின் திட்டங்களால் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது என்றாா்.
இதில், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் டாக்டா் மாசிலாமணி, சேது நாதன், செந்தமிழ் செல்வன், தலைமை தீா்மானக் குழு உறுப்பினா் செஞ்சி சிவா, ஒன்றிய செயலா்கள் இளம்வழுதி, சாந்தி சுப்பிரமணியன், திண்டிவனம் நகர செயலா் கண்ணன், செஞ்சி பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் மொக்தியாா் அலி மஸ்தான் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.