விழுப்புரத்தில் காய்கறி விலை நிலவரம்!
கிலோ அடிப்படையில்...
தக்காளி- ரூ.35
உருளைக்கிழங்கு-ரூ.50
சின்ன வெங்காயம்- ரூ.40
பெல்லாரி வெங்காயம்- ரூ.25 முதல் ரூ.30
கத்திரிக்காய்- ரூ.40 முதல் ரூ.60
வெண்டைக்காய்- ரூ.50
முருங்கைக்காய்- ரூ.100
பீா்க்கங்காய்-ரூ.50
சுரைக்காய்- ரூ.45
புடலங்காய்- ரூ.45
முள்ளங்கி- ரூ.50
பீன்ஸ் -ரூ.50
அவரைக்காய்- ரூ.100 முதல் ரூ.130வரை
கேரட்- ரூ.60
மாங்காய்- ரூ.40 முதல் ரூ.60 வரை
பாகற்காய்- ரூ.50 முதல்ரூ.60 வரை
வாழைக்காய்- ரூ.30
கொத்தவரங்காய்- ரூ.60
பூசணிக்காய்- ரூ.30
பரங்கிக்காய்- ரூ.30
கருணைக்கிழங்கு- ரூ.70
பிடிகருணை-ரூ.70
சேனைக்கிழங்கு- ரூ.50
மரவள்ளிக்கிழங்கு- ரூ.50
சா்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு-ரூ.60
எலுமிச்சை- ரூ.100
நெல்லிக்காய்- ரூ.90
முட்டைகோஸ்- ரூ.40
காலிஃப்ளவா்-ரூ.25 முதல் ரூ.30
பீட்ரூட்- ரூ.40
நூல்கோல்- ரூ.50
சௌசௌ- ரூ.30
பச்சைமிளகாய்- ரூ.60
பஜ்ஜி மிளகாய்- ரூ.70
குடைமிளகாய்- ரூ.80
இஞ்சி- ரூ.60 முதல் ரூ.80வரை
கொத்தமல்லி- ரூ.50
புதினா-ரூ30
கறிவேப்பில்லை-ரூ.50
சுண்டைக்காய்- ரூ.80
கோவைக்காய்- ரூ.40
வாழைத்தண்டு ஒன்று-ரூ.10
வாழைப்பூ ஒன்று-ரூ.20
கீரைகள்- ரூ.20 முதல் ரூ.30
பழ வகைகள்
வாழைப்பழம் ரூ.30 முதல் ரூ.100 வரை
கொய்யாப்பழம்- ரூ.40 முதல் ரூ.60 வரை
பப்பாளி- ரூ.40
இறைச்சி விலை நிலவரம்
ஆட்டுக்கறி - ரூ.900
கோழிக்கறி உயிருடன்- ரூ.170
கோழிக்கறி- ரூ.180 முதல் ரூ.200 வரை