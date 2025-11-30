விழுப்புரம்
விஷம் குடித்து இளைஞா் தற்கொலை
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக விஷம் குடித்துத் தற்கொலைக்கு முயன்ற இளைஞா் மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மரக்காணம் வட்டம், பனிச்சமேடுகுப்பம், கெங்கையம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கி.சதீஷ் (37). இவரது மனைவி ரேகா. இவா்களிடையே குடும்பப் பிரச்னை இருந்து வந்த நிலையில், ரேகா கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் கணவரைப் பிரிந்து தனது 4 குழந்கைகளுடன் அதே ஊரில் உள்ள தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்று விட்டாராம்.
இதனால் மனமுடைந்த சதீஷ் நவ. 24-ஆம் தேதி விஷம் குடித்துத் தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதையடுத்து விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சதீஷ், ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் மரக்காணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.