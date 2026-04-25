விழுப்புரம்

மனைவியுடன் தகராறு: கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தற்கொலை - கோப்புப்படம்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:34 pm

விழுப்புரம் மாவட்டம், வெள்ளிமேடுபேட்டை அருகே மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

திண்டிவனம் வட்டம், முட்டியூா் புதுகாலனியைச் சோ்ந்த முனுசாமி மகன் ராமராஜன் (35). மது அருந்தும் பழக்கம் உடைய இவருக்கும், இவரது மனைவி சூா்யாவுக்கும் இடையே வெள்ளிக்கிழமை இரவு தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை காலை சூா்யா எழுந்து பாா்த்த போது, மின்விசிறியில் கணவா் ராமராஜன் தூக்கிட்ட நிலையில் சடலமாகக் கிடந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து தகவலறிந்த வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சடலத்தை மீட்டு, உடற்கூறாய்வுக்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சலவைத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சலவைத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

மணப்பாறை அருகே குடும்பத் தகராறில் இளைஞா் தற்கொலை

மணப்பாறை அருகே குடும்பத் தகராறில் இளைஞா் தற்கொலை

பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
