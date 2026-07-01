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விழுப்புரம்

பூட்டிய வீட்டில் 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டு

திண்டிவனம் அருகே பூட்டிய வீட்டில் 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டுப் போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:13 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே பூட்டிய வீட்டில் 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டுப் போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.

திண்டிவனம் வட்டம், கருவம்பாக்கம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ஆனந்தராஜ் மனைவி கனகா (35). இவா் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23-ஆம் தேதி தனது வீட்டைப் பூட்டி விட்டு குடும்பத்துடன் சென்னைக்கு சென்றுவிட்டாராம்.

தொடா்ந்து திங்கள்கிழமை வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் கதவிலுள்ள பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 3 பவுன் தங்கச்சங்கிலியை காணவில்லையாம்.

இது குறித்த புகாரின் பேரில் வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

விக்கிரவாண்டியில் 4 லட்சம் ரொக்கம் மாயம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி, கீழமாட வீதியைச் சோ்ந்தவா் ர.ஆனந்தி (42). இவா், தனது வீட்டில் உள்ள பீரோவில் ரூ.4 லட்சம் ரொக்கம் வைத்திருந்தாராம். இந்நிலையில், அந்தப் பணம் மாயமாகி விட்டதாம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.

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